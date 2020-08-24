Выборы-2020. Член ЦИК утверждает: документов от партии «Кыргызстан» не видел

Член ЦИК, представитель рабочей группы по приему документов от политорганизаций, участвующих в выборах−2020, Кайрат Осмоналиев рассказал журналистам, что документов от партии «Кыргызстан» не видел.

По его словам, он запросил материалы, но пока ему их не дали. «Единственное, что я видел, — запись в журнале регистрации, что «Кыргызстан» подала документы ровно в 18.00. Она стоит последней в списке. Поэтому утверждать, что политорганизация опоздала со сдачей, я не могу. Жду пакет документов», — подчеркнул Кайрат Осмоналиев.

Однако сам журнал СМИ так и не показывают.

В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений, и до 4 сентября — регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.