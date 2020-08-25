Выборы-2020. Партиям, сдавшим документы в срок, дано 48 часов на исправления

Партиям дается 48 часов на устранение технических ошибок в документах. Об этом журналистам сообщил глава информационного отдела ЦИК Руслан Изреков.

По его словам, в течение 24 часов ЦИК должна изучить представленные партиями документы. Если будут обнаружены технические ошибки, к примеру нет копии паспорта, справки из банка или не хватает каких-либо бумаг, то политорганизациям дается 48 часов на устранение недочетов.

Отметим, три партии — «НУР», «Тартип-Порядок» и Партия зеленых — не сдали документы в срок, установленный избирательным законодательством. Партия «Актив» также в установленный законом срок не внесла избирательный залог (5 миллионов сомов).

Таким образом, 16 партий пока продолжают подготовку к выборной кампании.

В течение 10 дней в ЦИК проводится проверка представленных сведений. До 4 сентября должна завершиться регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.