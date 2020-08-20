Дети села Кенеш учились в школе из контейнеров. Президенту показали новую

В селе Кенеш Нарынского района строится новая школа на 150 мест. Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом работ, сообщили в пресс-службе главы государства.

Напомним, в прошлом году учеников школы имени Казалы Абирова разместили в контейнерах. Тогда учебное заведение торжественно открыли чиновники. После поднявшегося скандала полпред Нарынской области Аманбай Кайыпов подал в отставку, но затем был назначен на должность заместителя главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

Строительные работы в новом здании планируют завершить к ноябрю.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что время требует иных подходов к системе образования, в связи с чем отметил важность строительства новых школ, отвечающих современным стандартам, во всех регионах и призвал уделять особое внимание процессу цифровизации.