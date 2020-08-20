Выборы-2020. «Социал-демократы Кыргызстана» огласили только топ-5 кандидатов

Партия «Социал-демократы Кыргызстана» огласила пока топ-5 избирательного списка. Как пояснили 24.kg в штабе политорганизации, полный список кандидатов журналистам предоставят завтра, 21 августа.

1. Старший сын Алмазбека Атамбаева Сеид Атамбаев. Пришел в большую политику после ареста отца.

2. Самый преданный сторонник бывшего президента страны Темирлан Султанбеков.

3. Бывший посол Кыргызстана в Южной Корее, бизнесмен, продавший Райымбеку Матраимову популярное кыргызскоязычное издание «Супер-Инфо», Кылычбек Султан.

4. Депутат парламента Ирина Карамушкина. Проходит обвиняемой по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Ей вменяют статью УК КР «Захват заложников» и подозревают в попытке насильственного захвата власти.

5. Юрист Нурбек Касымбеков. Во время событий в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года он получил ранение.

До 18.00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. При этом список кандидатов и сведения о них предоставляются в бумажном и электронном варианте согласно утвержденной ЦИК форме.

В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.