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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Бир Бол» огласила топ-10 избирательного списка

Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов в избирательном списке замыкает топ-10. Перечень кандидатов политорганизация утвердила накануне на съезде.

1. Бывший депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.

2. Глава частной юридической компании Жоомарт Жолдошев.

3. Бизнесмен Фарходбек Алимжанов.

4. Предприниматель Айжан Чыныбаева.

5. Глава Бишкекского делового клуба Мирбек Асангариев.

6. Экономист Руслан Акматбек.

7. Бизнесмен Жодар Сайдилканов.

8. Предприниматель Зарина Чекирбаева.

9. Советник министра образования и науки на общественных началах, бизнесмен Нурсултан Кубанов.

10. Депутат Жогорку Кенеша, лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162794/
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