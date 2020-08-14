16:22
USD 78.00
EUR 92.35
RUB 1.06
Власть

Депутаты от СДПК покидают партию, чтобы баллотироваться в седьмой созыв

В секретариат партии СДПК поступили заявления на имя и. о. председателя Анвара Артыкова от депутатов Исы Омуркулова, Эльвиры Сурабалдиевой, Кожобека Рыспаева и Анарбека Калматова о выходе из рядов политической организации по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба политобъединения.

В организации уточняют, что Иса Омуркулов и Кожобек Рыспаев решением политсовета партии были исключены из СДПК еще в 2018 году.

Заявления Эльвиры Сурабалдиевой и Анарбека Калматова рассмотрены политсоветом.

По предварительным данным, они баллотируются в Жогорку Кенеш седьмого созыва по списку партии «Биримдик».

Ссылка: https://24.kg/vlast/162552/
просмотров: 797
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. В «Мекеним Кыргызстан» вновь пополнение: вошла партия «Табылга»
Выборы-2020. Партии «Мекеним Кыргызстан» и «Бирик» объединились
Выборы-2020. Как чиновники могут финансово помогать партиям, рассказали в ЦИК
Выборы-2020. Нечеткие правила игры, которые грозят бесконечными скандалами
Полпред в Ошской области ушел в отставку. Будет участвовать в выборах
Выборы-2020. Новые люди без четкой программы мало что изменят в стране
Выборы-2020. ЦИК восстановит полномочных представителей партии СДПК
Выборы-2020. Если волонтеры хотят в политику, они должны играть по ее правилам
Выборы-2020. Чолпон Джакупова о том, почему время старых политиков ушло
Выборы-2020. Партии с новыми лицами получат поддержку лишь в Бишкеке
Популярные новости
Статус соотечественника с&nbsp;иностранным гражданством ввели в&nbsp;Кыргызстане Статус соотечественника с иностранным гражданством ввели в Кыргызстане
Лишив граждан права на&nbsp;справедливость, государство нарушило Конституцию Лишив граждан права на справедливость, государство нарушило Конституцию
Надо запомнить! Утверждены новые алгоритмы для граждан, пересекающих границу Надо запомнить! Утверждены новые алгоритмы для граждан, пересекающих границу
Встреча Даниила Урицкого с&nbsp;Александром Лукашенко. МИД вручил ноту послу Беларуси Встреча Даниила Урицкого с Александром Лукашенко. МИД вручил ноту послу Беларуси
Бизнес
Год бесплатной связи от&nbsp;MegaCom получили обладатели золотых сертификатов Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
14 августа, пятница
16:06
В Бишкеке задержали руководителя турфирмы, который обманул горожанку В Бишкеке задержали руководителя турфирмы, который обма...
15:52
Депутаты от СДПК покидают партию, чтобы баллотироваться в седьмой созыв
15:35
Грядет глобальная рецессия. Премьер рассказал о мерах по спасению экономики
15:16
В реке Каракол нашли тело утонувшего мужчины
15:08
Первоклассники будут учиться в традиционном режиме, остальные — онлайн