Депутаты от СДПК покидают партию, чтобы баллотироваться в седьмой созыв

В секретариат партии СДПК поступили заявления на имя и. о. председателя Анвара Артыкова от депутатов Исы Омуркулова, Эльвиры Сурабалдиевой, Кожобека Рыспаева и Анарбека Калматова о выходе из рядов политической организации по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба политобъединения.

В организации уточняют, что Иса Омуркулов и Кожобек Рыспаев решением политсовета партии были исключены из СДПК еще в 2018 году.

Заявления Эльвиры Сурабалдиевой и Анарбека Калматова рассмотрены политсоветом.

По предварительным данным, они баллотируются в Жогорку Кенеш седьмого созыва по списку партии «Биримдик».