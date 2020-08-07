Пакет поправок в уголовное законодательство поступил в аппарат президента Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главы государства.

В него входит и предложение правительства исключить из УПК статью 442 о рассмотрении уголовных дел по новым обстоятельствам согласно решению международной организации. Перед уходом на каникулы парламент поддержал эту инициативу.

Юристы Коалиции против пыток назвали упразднение данной нормы прямым нарушением конституционного права граждан на правосудие.

Правозащитники просят Сооронбая Жээнбекова вернуть отредактированный вариант УПК в Жогорку Кенеш на доработку.