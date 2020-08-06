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Власть
Сюжеты: Загрязнение воздуха в Бишкеке, Новый коронавирус

Смог в Бишкеке стал темой для обсуждения в правительстве

Исполнение плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, Сокулукском и Аламединском районах Чуйской области на 2020-2023 годы обсудили в правительстве. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Представители мэрии Бишкека, Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства и Госинспекции по экологической и технической безопасности рассказали о проводимой работе, ОсОО «Газпром Кыргызстан» — о ходе газификации частного сектора вокруг Бишкека.

Участники онлайн-встречи обсудили и вопрос перевода столичных котельных на природный газ.

Вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков отметил, что из-за пандемии коронавируса и приближающегося осенне-зимнего периода актуальным остается вопрос со смогом в Бишкеке и его окрестностях.

«Загрязненность воздуха оказывает негативное влияние на здоровье человека. С учетом складывающейся ситуации необходимо пересмотреть пункты плана мероприятий и внести предложения по установке конкретных сроков исполнения, исходя из возможностей бюджета. Важно приложить все усилия для достижения в короткий промежуток времени конкретных результатов по снижению уровня вредных выбросов в атмосферу и очищению воздуха», — сказал он.

По итогам заседания профильным государственным органам дали ряд поручений, в том числе по завершению в срок и в полном объеме ремонта на Бишкекской ТЭЦ, контроля за уровнем выбросов в атмосферу и качеством используемого топлива на объекте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161819/
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