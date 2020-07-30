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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В правительстве задумались о повышении потенциала поликлиник в регионах

Важно повысить потенциал первичной медико-санитарной помощи в регионах. Об этом сказал премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.

 Каждая жизнь для нас — это большая ценность, каждая смерть — это трагедия, это рана в сердце... Мы должны приложить все усилия для того, чтобы снизить показатели смертности и побороть этот недуг.

Кубатбек Боронов

Премьер-министр отметил, что растут показатели заболеваемости в Чуйской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях, поэтому там необходимо усилить меры безопасности.

«Сейчас идет строительство новых больниц и перепрофилирование зданий под медицинские учреждения во всех регионах страны. Одновременно необходимо вести работу по обеспечению их необходимым медицинским оборудованием. Важно повысить потенциал системы первичной медицины, состоящей из участковых врачей и персонала фельдшерско-акушерских пунктов. От их своевременной помощи зависит дальнейшее течение болезни и благополучное выздоровление. Кроме того, департаменту лекарственного обеспечения необходимо на постоянной основе проводить мониторинг и контроль обеспеченности регионов, вплоть до каждого отдаленного села, необходимыми медикаментами и оборудованием. Служба скорой помощи должна своевременно реагировать на обращения, не должно быть фактов, что они не приехали и не оказали первую помощь», — сказал Кубатбек Боронов.

На заседании также обсудили вопросы деятельности дневных стационаров. Так, в Бишкеке предложено рассмотреть работу отдельных пунктов для рационального использования и оптимизации медицинских кадровых ресурсов. В случае необходимости стационары будут готовы снова развернуть свою работу. Ночные стационары продолжат работу.

Профильным госорганам поручено своевременно осуществить выплату заработной платы и компенсаций медицинским работникам, а Минэкономики — усилить работу по содействию отечественным предприятиям, занимающихся производством средств индивидуальной защиты и другого необходимого оборудования и средств для лечения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161240/
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