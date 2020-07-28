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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Для участия в предвыборной агитации ЦИК аккредитовал 210 СМИ

ЦИК аккредитовал 210 средств массовой информации и интернет-изданий для участия в предвыборной агитации на выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что аккредитацию получили 57 телекомпаний, 52 газеты и журнала, 26 радиостанций и 75 интернет-изданий.

«Сведения о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади средств массовой информации и за права публикации в интернет-изданиях будут размещены на официальном сайте Центризбиркома», — проинформировали в пресс-службе.

Напомним, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160877/
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