Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с волонтерами и гражданскими активистами, оказывающими посильное содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Пресс-служба главы государства отметила, что состоялся обмен мнениями о текущей эпидемиологической ситуации, мерах по поддержке медицинских работников, обеспеченности больниц медицинскими средствами, усилении взаимодействия с волонтерскими организациями.

Уточняется, что во встрече приняли участие вице-премьер-министр Аида Исмаилова и первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев, задействованные от республиканского оперативного штаба по взаимодействию с волонтерами и координации их работы.

Сооронбай Жээнбеков выразил признательность волонтерам, отметив, что высоко ценит их труд. Из сообщения пресс-службы президента

Он добавил, что важнейшим элементом добровольческой деятельности является не только практическая помощь, но и воспитание духовных качеств у каждого человека.

«В беседе с главой КР волонтеры подчеркнули слабую координацию государственных структур по взаимодействию с ними. Выступили с предложением законодательного закрепления статуса волонтеров. Отметили необходимость обеспечения добровольцев средствами индивидуальной защиты. Предложили освободить от штрафов в рамках «Безопасного города» тех владельцев автомобилей, помогавших волонтерам в период вспышки пандемии по доставке больных», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что волонтеры обратили внимание на то, что компенсации зараженным медикам и дополнительные выплаты не произведены по сей день. Подчеркнули необходимость реабилитации медицинских работников, так как они находятся на самых опасных участках, строительства новых больниц, организации четкой системы выплат компенсаций врачам. Отметили важность увеличения в высших учебных заведениях факультетов по подготовке эпидемиологов, инфекционистов.

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«Сказали и о том, что в регионах нет машин скорой помощи, недоступны ПЦР-тесты для анализа на наличие коронавирусной инфекции, нехватка медиков, аптек, отсутствие современных медицинских учреждений, малая информированность медработников о методиках лечения коронавируса. Участники встречи обратили внимание на проблемы с растаможкой лекарств и медицинских аппаратов, вопросы налогообложения препаратов», — добавили в пресс-службе.

Сообщается также, что волонтеры отметили важность своевременной подготовки к холодам и возможной второй волне пандемии, в части строительства новых больниц, перепрофилирования зданий под медицинские учреждения, так как дневные и ночные стационары не смогут функционировать в осеннее и зимнее время.

«Подчеркнули необходимость предоставления полноценной информации об использовании привлекаемых средств в онлайн-формате, обратили внимание на неэффективное распределение поступающей помощи и предложили создать цифровую карту для решения данного вопроса. Сказали, что нужно не тянуть с прогнозами развития ситуации и продолжать привлекать гранты из-за рубежа», — говорится в сообщении.

Волонтеры заявили об отсутствии единого алгоритма при захоронении умерших от пневмонии.

Участники встречи заметили, что наряду с восстановлением и развитием экономики нужна психологическая поддержка населению. Обратили внимание на давление на медиков, волонтеров, гражданских активистов, открыто заявляющих об имеющихся проблемах. Они также предложили рассмотреть возможность отсрочки кредитов в банках, так как многие сейчас остались без заработка.

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Наряду с коронавирусом активисты призвали не забывать и о других болезнях, в частности, онкологических.

«Подчеркнули, что имели место случаи закупки средств индивидуальной защиты по завышенной стоимости со стороны государственных органов. Президент напомнил, что возбуждено уголовное дело, еще в марте соответствующее поручение дано ГСБЭП», — передает пресс-служба главы государства.

На встрече были озвучены факты, когда главврач одной из больниц не раздавал персоналу помощь, поступившую в виде масок. Кроме того, затронуты проблемы женщин, подвергающихся домашнему насилию.

Волонтеры предложили провести еще одну встречу в формате онлайн с такими же добровольцами, но только работающими в регионах.

Резюмируя, Сооронбай Жээнбеков дал свои комментарии по озвученным вопросам, отметив, что решение некоторых из них требует времени, многие уже на стадии реализации. К примеру, по строительству больниц правительством начата работа, будут привлечены инвесторы. С сегодняшнего дня республиканский штаб направляет медиков в здравницы на берегу Иссык-Куля для их реабилитации.

Самым главным достижением встречи глава КР назвал состоявшийся диалог, который обязательно даст свои результаты.

Указывается, что президент пообещал: будет организована более расширенная встреча с представителями волонтерских движений в онлайн формате для более детального обсуждения поднимаемых вопросов, так как волонтерское движение является большой силой, особенно проявившей себя в период пандемии.

«Добавил, что после стабилизации эпидемиологической ситуации будет организован республиканский форум с участием волонтеров со всех уголков страны.

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Он отметил, что Аида Исмаилова и Алмаз Кененбаев будут в постоянном контакте с волонтерами для координации общих действий», — уточняется в сообщении.

Как отмечено, по озвученным вопросам будет составлен соответствующий план мероприятий для контроля над их реализацией.

Встреча прошла в формате вопросов-ответов. Участники задавали устные вопросы, а также передали их в бумажном виде.

Напомним, что сегодня президент решил встретиться с активистами волонтерского движения, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Вчера стало известно, что некоторые активисты отказались от встречи с главой государства.

Руководитель группы волонтеров «Сообща» Айдана Оторбаева, например, сказала, что члены объединения аполитичны. «Скажу как руководитель волонтерского объединения «Сообща» от лица всех ребят, что нас на этой встрече не будет. Мы абсолютно аполитичны. Мы никоим образом не хотим даже соприкасаться с политикой», — проинформировала она.