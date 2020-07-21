14:42
USD 77.54
EUR 88.81
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Волонтер призвал президента наложить вето на закон о манипулировании информацией

Большинство участников встречи с Сооронбаем Жээнбековым требовали полной отчетности от госорганов по кредитам и грантам, поступающим в Кыргызстан для борьбы с коронавирусом. Об этом 24.kg рассказал ведущий, шоумен и активный волонтер Эркин Рыскулбеков.

Читайте по теме
Аскар Алмаз уулу: Президент был в шоке от того, что услышал от волонтеров

По его словам, волонтеры подняли вопросы обеспечения СИЗ медицинских работников, компенсаций и рассказали, в каких больницах не хватает медицинских принадлежностей.

«Мы говорили также о строительстве больниц. Президент сказал, что хочет построить многофункциональную больницу, которая будет успешно работать и после эпидемии. Он отметил, что со следующей недели в Оше и Бишкеке начнут строить новые инфекционные учреждения», — рассказывает Эркин Рыскулбеков.

Президент сказал, что гордится волонтерами, которые объединились. Я ему ответил, что это не повод для гордости, а сигнал, что госорганы не справляются со своими обязанностями.

Эркин Рыскулбеков

Ведущий подчеркнул, что попросил главу государства решить две вещи: объявить общенациональный траур и воздать дань погибшим в пандемии, а также наложить вето на законопроект о манипулировании информацией. «Насчет общенационального траура президент согласился, сказал, что в ближайшие дни его объявят. Что касается законопроекта, Сооронбай Жээнбеков ответил, что документ только поступил к нему, он его тщательно изучает и обязательно даст ответ», — заключил ведущий.

Напомним, сегодня президент страны решил встретиться с активистами волонтерского движения, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Вчера стало известно, что некоторые активисты отказались от встречи с главой государства.

Руководитель группы волонтеров «Сообща» Айдана Оторбаева, например, сказала, что члены объединения аполитичны. «Скажу как руководитель волонтерского объединения «Сообща» от лица всех ребят, что нас на этой встрече не будет. Мы абсолютно аполитичны. Мы никоим образом не хотим даже соприкасаться с политикой», — проинформировала она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160186/
просмотров: 862
Версия для печати
Материалы по теме
Аскар Алмаз уулу: Президент ыктыярчылардан өлкөдөгү чыныгы абалды угуп таң калды
Встреча президента с волонтерами: хвалебных речей не было, рассказала активистка
Аскар Алмаз уулу: Президент был в шоке от того, что услышал от волонтеров
Кандидатура Айбека Эрнис уулу, претендующего на пост судьи, отклонена
Президент Бельгиянын королу Филиппти Королдук ант берүү күнү менен куттуктады
Сооронбай Жээнбеков ыктыярчылар менен жолугушууда. Ага кимдер келди?
Кто из волонтеров отправился на встречу с Сооронбаем Жээнбековым
Отдать «Белый дом» под обсервацию. Волонтеры вышли на митинг, но их разогнали
Жестокое избиение медика-волонтера из Пакистана. Милиция возбудила дело
Президент: «Ганси» обсервациясында өз деңгээлинде тартип сакталбай жатат
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков знает, что говорят в&nbsp;народе. Он&nbsp;прокомментировал ситуацию Сооронбай Жээнбеков знает, что говорят в народе. Он прокомментировал ситуацию
Им&nbsp;тут не&nbsp;место. Сооронбай Жээнбеков рассказал, какие чиновники его огорчают Им тут не место. Сооронбай Жээнбеков рассказал, какие чиновники его огорчают
Позитив. Кубатбек Боронов оставил запись в&nbsp;книге гостей в&nbsp;Минске&nbsp;&mdash; без ошибок Позитив. Кубатбек Боронов оставил запись в книге гостей в Минске — без ошибок
Критика это не&nbsp;преступление. Чолпон Джакупова вновь обратилась к&nbsp;президенту Критика это не преступление. Чолпон Джакупова вновь обратилась к президенту
Бизнес
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь
ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; передало 10&nbsp;кислородных концентраторов Чаткальскому району ЗАО «Чаарат Заав» передало 10 кислородных концентраторов Чаткальскому району
21 июля, вторник
14:31
Выборы-2020. Примете ли вы участие в голосовании? Опрос Выборы-2020. Примете ли вы участие в голосовании? Опрос...
14:20
Волонтер призвал президента наложить вето на закон о манипулировании информацией
14:18
На сотрудников морга, вымогавшим деньги с родственников умершего, завели дело
14:03
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
14:02
Учитель по образованию. Евгения Строкова сделала в одном посте 8 ошибок