Волонтер призвал президента наложить вето на закон о манипулировании информацией

Большинство участников встречи с Сооронбаем Жээнбековым требовали полной отчетности от госорганов по кредитам и грантам, поступающим в Кыргызстан для борьбы с коронавирусом. Об этом 24.kg рассказал ведущий, шоумен и активный волонтер Эркин Рыскулбеков.

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По его словам, волонтеры подняли вопросы обеспечения СИЗ медицинских работников, компенсаций и рассказали, в каких больницах не хватает медицинских принадлежностей.

«Мы говорили также о строительстве больниц. Президент сказал, что хочет построить многофункциональную больницу, которая будет успешно работать и после эпидемии. Он отметил, что со следующей недели в Оше и Бишкеке начнут строить новые инфекционные учреждения», — рассказывает Эркин Рыскулбеков.

Президент сказал, что гордится волонтерами, которые объединились. Я ему ответил, что это не повод для гордости, а сигнал, что госорганы не справляются со своими обязанностями. Эркин Рыскулбеков

Ведущий подчеркнул, что попросил главу государства решить две вещи: объявить общенациональный траур и воздать дань погибшим в пандемии, а также наложить вето на законопроект о манипулировании информацией. «Насчет общенационального траура президент согласился, сказал, что в ближайшие дни его объявят. Что касается законопроекта, Сооронбай Жээнбеков ответил, что документ только поступил к нему, он его тщательно изучает и обязательно даст ответ», — заключил ведущий.

Напомним, сегодня президент страны решил встретиться с активистами волонтерского движения, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Вчера стало известно, что некоторые активисты отказались от встречи с главой государства.

Руководитель группы волонтеров «Сообща» Айдана Оторбаева, например, сказала, что члены объединения аполитичны. «Скажу как руководитель волонтерского объединения «Сообща» от лица всех ребят, что нас на этой встрече не будет. Мы абсолютно аполитичны. Мы никоим образом не хотим даже соприкасаться с политикой», — проинформировала она.