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Власть

Адинай Мырзабекова награждена медалью «Эрдик» посмертно

Скончавшаяся студентка пятого курса КГМА Адинай Мырзабекова посмертно награждена медалью «Эрдик». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства подписал указ, согласно которому за добровольный самоотверженный труд и вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией Мырзабекова Адинай Замирбековна — студентка Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева — награждена медалью «Эрдик» (посмертно).

Напомним, что о смерти студентки Адинай Мырзабековой стадо известно накануне. В соцсетях об этом сообщил ее коллега и друг. Он заметил, что врачи работают на износ и умирают на работе. В Минздраве заявили, что причиной смерти девушки явилась внебольничная двусторонняя пневмония. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/159611/
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