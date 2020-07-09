Выборы-2020. Провести нельзя отменить: где ставить запятую

Пандемия коронавируса и резкая вспышка внебольничной пневмонии испытывают Кыргызстан на прочность. Число заразившихся и умерших ежедневно растет. А 4 октября нас ждут парламентские выборы, подготовка к которым уже началась.

В обществе старт избирательной кампании восприняли неоднозначно.

Лишь партийные лидеры готовы к бою, не испытывая никаких сомнений. Об этом свидетельствует цифра — 44 политические организации изъявили желание баллотироваться в Жогорку Кенеш.

Оправдание вполне логичное: отказаться от выборов сейчас — значит нарушить Конституцию.

Очень сложную эпидемиологическую ситуацию политики решили обернуть в свою пользу. Лучшего времени для набора очков и не придумаешь.

Помните о законе

Премьер-министр Кубатбек Боронов 2 июля обратился к партиям, призвав их помочь не справляющемуся с нашествием вируса правительству. Его услышали.

Будущие кандидаты в депутаты наперегонки демонстрируют свою заботу о кыргызстанцах — перепрофилируют свои гостиницы, рестораны, тойканы под стационары, закупают кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антибиотики, средства индивидуальной защиты для медиков.

К Минздраву выстроилась очередь просящих направить врачей и медсестер в их наспех открытые стационары.

Открытие каждого такого пункта приема больных сопровождается пиар-кампанией в Сети. Но ЦИК остановила рвение помогать, предупредив, что подобная благотворительность на этапе выборной гонки может быть расценена как подкуп избирателей. Центризбирком призывает политобъединения не забывать о букве закона.

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«В избирательном законодательстве есть норма, запрещающая партиям, кандидатам в депутаты и их родственникам заниматься благотворительностью. Я понимаю, сейчас очень тяжелое время, и политики, многие по крайней мере, искренне хотят помочь. Но нельзя игнорировать закон», — пояснила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, можно оказывать помощь, но через штабы по борьбе с коронавиурсом — республиканский и региональные, а не напрямую. Иначе это будет классифицироваться как нарушение.

В партийных ячейках возмутились — страна на грани катастрофы, отечественное здравоохранение переживает коллапс, а богатым кандидатам в депутаты запрещено помогать. Непонятно только, почему в течение четырех месяцев противостояния COVID-19 эти самые кандидаты не озаботились проблемой. До объявления выборов в ЖК это можно и нужно было делать. Но партии копили финансы и ждали сигнала. А как получили, раскрыли кошельки. Теперь ЦИК просит претендентов на мандаты определиться: либо они не участвуют в политической борьбе — и тогда со спокойной совестью помогают, либо воюют за места в ЖК, но уже без благотворительных акций.

Взять и отменить

Многие кыргызстанцы требуют отменить выборы, направить деньги, предусмотренные на их проведение, туда, где они нужнее. На борьбу с эпидемией.

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Депутат парламента Наталья Никитенко тоже выступает за отмену. Она считает циничным тратить почти миллиард сомов на предвыборную кампанию, когда не успевают хоронить людей, а система здравоохранения под натиском пандемии рушится.

Эксперты полагают иначе. Политолог Эмиль Джураев призывает посмотреть, как будет развиваться ситуация, и если риск массового заражения по-прежнему сохранится, тогда появится основание отсрочить кампанию.

«Нынешний созыв дискредитировал себя, продление срока его полномочий вызовет шквал недовольства. И идти вразрез с Конституцией нельзя. Это один момент. Другой момент: если откладывать, то на сколько — месяц, два, три? Прогноза, когда обстановка стабилизируется и вирус начнет сдавать позиции, нет. Причем не только у нас, во всем мире такая неопределенность», — сказал Эмиль Джураев.

Он добавил: если все-таки выборы состоятся в назначенный срок, то есть вероятность, что пройдут они с нарушениями, причем грубыми.

ЦИК сейчас следует быть более гибкой и выработать алгоритм с учетом сложившихся условий, а не выполнять роль ментора. Эмиль Джураев

Он отметил, что надо обсудить с партиями возможность проведения съездов онлайн, обдумать, каким образом дистанционно должна вестись агитация. Предусмотреть возможность для безопасного голосования.

«А ЦИК сейчас занимается утверждением календарного плана, обсуждает транспортировку баннеров. То есть совершенно не тем, что должно отвечать сложившимся реалиям», — говорит Эмиль Джураев.

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С ним согласен и экс-спикер Жогорку Кенеша, профессор Зайнидин Курманов. По его мнению, выборы провести необходимо, иначе страна останется с нелегитимным парламентом, то есть без законодательной власти. А это означает, что Кыргызстан, живущий за счет донорских денег, просто не получит внешней помощи.

«Пройти кампания должна очень скромно. Зачем ЦИК тратит на изготовление баннеров 2 миллиона 132 тысячи 100 сомов. А на их транспортировку, доставку листовок, оборудования и канцелярских товаров 21 миллион 121 тысячу 200 сомов. Зачем такие расходы? Конечно, видя все эти цифры и не слыша при этом внятных пояснений, граждане начинают возмущаться и требовать отмены голосования», — сказал Зайнидин Курманов.

Затянуть пояса ЦИК призывают и остальные эксперты. Они склоняются к мысли, что выборы провести, конечно, следует, ведь режима ЧП нет, и юридических оснований останавливать кампанию тоже нет. Партиям рекомендуют работать с избирателями, агитировать их онлайн, чтобы не подвергать риску заражения.

Справятся ли с этой задачей политобъединения — вопрос пока открытый.

В 2015 году все без исключения партии, особенно те, кто в итоге и победил на выборах, горячо обещали увеличить кратно субсидии на здравоохранение. Но отечественная медицина так и остается на правах бедной родственницы. Ситуация с коронавирусом обнажила эту брешь размером в постоянно недостающие $200 миллионов.