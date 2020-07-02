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Общество

Кубатбек Боронов — политическим партиям: На выборах народ оценит вашу помощь

Правительство призывает политические партии принять активное участие в борьбе с пандемией. С таким призывом премьер-министр Кубатбек Боронов обратился сегодня на брифинге к политорганизациям.

Он отметил, что кабмин ждет помощи от партий.

«Деньги, которые предназчены на предвыборные агитации, вы можете сейчас вкладывать в борьбу с коронавирусом, помочь народу. Ваш вклад народ оценит на предстоящих выборах. В такой ситуации не оставайтесь в стороне в роли наблюдателя», — заявил Кубатбек Боронов.

Глава правительства также обратился к волонтерам и предпринимателям и призвал их поддержать малоимущих.

«Хотелось бы обратиться к журналистам, блогерам с просьбой не обострять ситуацию, не сеять панику, выдавать достоверную информацию. Учитывая ситуацию, было бы лучше делиться позитивной информацией», — добавил Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158075/
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