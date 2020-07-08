Выборы-2020. ЦИК предупреждает: заниматься благотворительностью партиям нельзя

ЦИК предупреждает, что с момента объявления парламентских выборов партии не могут заниматься благотворительностью. Об этом 24.kg сообщила член комиссии Гульнара Джурабаева.

По ее словам, запрет распространяется на потенциальных кандидатов в депутаты и их родственников.

«В избирательном законодательстве существует норма, согласно которой политическим объединениям, вступившим в борьбу за мандаты, нельзя заниматься благотворительностью и волонтерством. Это будет расцениваться как подкуп. Агитация еще не началась. Официально она стартует с 4 сентября. Или претенденты на мандаты помогают как граждане, тогда они не идут в депутаты или не участвуют в благотворительности», — сказала Гульнара Джурабаева.

Создание дневных стационаров на базе гостиниц, покупка средств защиты, кислородных концентраторов, ИВЛ, лекарств — это благотворительность. Это нарушение. Гульнара Джурабаева

Она добавила, что ЦИК выпустит специальное обращение к партиям, и если оно не будет исполнено, то нарушителя могут дисквалифицировать. Если речь будет идти об отдельных кандидатах, то они могут быть вычеркнуты из списка.

Отметим, что социальные сети буквально изобилуют сообщениями о том, что те или иные публичные персоны, бизнесмены, политики, действующие депутаты — все потенциальные кандидаты на мандаты седьмого созыва — занимаются благотворительными акциями.