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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

У руководителя аппарата президента Кыргызстана выявили коронавирус

Еще у девяти сотрудников аппарата президента подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что после обнаружения COVID-19 накануне у восьми сотрудников все работники сдали анализы.

По их результатам еще у девяти сотрудников, в том числе и у руководителя аппарата Досалы Эсеналиева, анализ на наличие коронавирусной инфекции оказался положительным.

Общее число заболевших работников на сегодня составило 17 человек.

Все они находятся на изоляции в домашних условиях, получают медицинские консультации и продолжают работать в удаленном режиме. Протекание болезни у всех проходит по-разному, состояние оценивается как удовлетворительное.

В республике за весь период коронавирус диагностирован у 4 тысяч 513 человек. Выздоровели 2 тысячи 212.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157591/
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