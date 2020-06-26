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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

У восьми сотрудников аппарата президента выявлен коронавирус

У восьми сотрудников аппарата президента подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает отдел информационной политики. 

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По его данным, в связи с выявлением случаев заражения коронавирусной инфекцией в составе делегации КР все сотрудники аппарата сдали ПЦР-анализы на наличие вируса.

По результатам у восьми человек — контактных лиц — положительный результат.

Уточняется, что с учетом характера этого заболевания и сомнительных случаев при первом анализе все сотрудники сдадут повторный анализ, соответственно, результаты могут измениться.

В соответствии с алгоритмом санитарно-эпидемиологических мероприятий, учитывая отсутствие симптомов заболевания, все они будут находиться на домашней изоляции и получать надлежащее лечение.

Большинство сотрудников аппарата продолжают работать в удаленном режиме. 

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков, находящийся 24 июня в столице России, отказался от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение было принято согласно алгоритму действий в связи с выявлением коронавируса у сопровождающих его лиц.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157501/
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