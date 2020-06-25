Еще у двух депутатов Жогорку Кенеша обнаружили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Кто именно из народных избранников инфицирован и в каких фракциях, не уточняется. Ранее аппарат парламента заявлял, что не будет разглашать личные данные зараженных, потому что они конфиденциальны.

Напомним, что коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Известно, что COVID-19 заразились также член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Коронавирус выявили и у трех работников аппарата ЖК. Сдача ПЦР-тестов продолжается.