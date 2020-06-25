15:34
USD 74.91
EUR 84.66
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Еще у двух депутатов Жогорку Кенеша обнаружили коронавирус

Еще у двух депутатов Жогорку Кенеша обнаружили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Кто именно из народных избранников инфицирован и в каких фракциях, не уточняется. Ранее аппарат парламента заявлял, что не будет разглашать личные данные зараженных, потому что они конфиденциальны.

Напомним, что коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Известно, что COVID-19 заразились также член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Коронавирус выявили и у трех работников аппарата ЖК. Сдача ПЦР-тестов продолжается.

Ссылка: https://24.kg/vlast/157379/
просмотров: 2806
Версия для печати
Материалы по теме
Водителей междугородних рейсов за пять дней оштрафовали на 201 тысячу сомов
Вернувшись из Москвы, Сооронбай Жээнбеков сдал повторный анализ на COVID-19
В департаменте Госсанэпиднадзора за неделю выявили семь случаев COVID-19
Республиканский штаб рассмотрит вопрос о введении режима ЧП в Бишкеке
В Минздраве рассказали, почему нужно сдавать повторные анализы на коронавирус
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9,4 миллиона человек
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане от коронавируса скончалась 49-летняя женщина
В Кыргызстане коронавирус выявлен еще у 19 медиков
В Кыргызстане за сутки выявлено 228 случаев коронавируса. Всего — 3 954
Популярные новости
Лидер фракции &laquo;Ата Мекен&raquo; против введения режима чрезвычайного положения Лидер фракции «Ата Мекен» против введения режима чрезвычайного положения
Коронавирус в&nbsp;Жогорку Кенеше. Некоторые депутаты не&nbsp;сдали ПЦР-анализ, их&nbsp;ищут Коронавирус в Жогорку Кенеше. Некоторые депутаты не сдали ПЦР-анализ, их ищут
Вернувшись в&nbsp;Бишкек из&nbsp;Москвы, Сооронбай Жээнбеков уйдет на&nbsp;самоизоляцию Вернувшись в Бишкек из Москвы, Сооронбай Жээнбеков уйдет на самоизоляцию
Первая критика. Депутат призывает кабмин и&nbsp;Кубатбека Боронова проснуться Первая критика. Депутат призывает кабмин и Кубатбека Боронова проснуться
Бизнес
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
Оплатите ущерб и&nbsp;живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к&nbsp;Алмазбеку Атамбаеву Оплатите ущерб и живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к Алмазбеку Атамбаеву
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил престижную награду Best Digital Bank Kyrgyzstan 2020 «Оптима Банк» получил престижную награду Best Digital Bank Kyrgyzstan 2020
Положительный анализ на&nbsp;коронавирус у&nbsp;четырех сотрудников &laquo;НУР Телекома&raquo; Положительный анализ на коронавирус у четырех сотрудников «НУР Телекома»
25 июня, четверг
15:15
С 1 июля Кыргызстан переходит на электронные счета-фактуры С 1 июля Кыргызстан переходит на электронные счета-факт...
15:02
Жители Чуйской области третий день митингуют: требуют трансформации земли
14:51
Пользователи соцсетей продолжают уличать Гульшат Асылбаеву в распространении лжи
14:28
В Бишкеке задержали подозреваемых в разбойном нападении на «Керемет банк»
14:18
Еще у двух депутатов Жогорку Кенеша обнаружили коронавирус