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Власть

Парламент поддержал поправки в уголовное законодательство во втором чтении

Парламент поддержал предложение правительства об исключении из Уголовно-процессуального кодекса нормы о пересмотре приговора в случае признания нарушений прав человека международными органами. На заседании во втором чтении депутаты рассмотрели пакет поправок в уголовное законодательство.

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Глава парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью Наталья Никитенко отметила, что над поправками представители межведомственной рабочей группы, куда входили представители МВД, ГСБЭП, депутаты, работали почти два года.

«После первого чтения поступило много предложений от субъектов законодательной инициативы, многие спорные нормы, которые могли бы принести негативные последствия, удалось исключить благодаря совместной работе», — отметила она.

Наталья Никитенко добавила, что только по одной норме не удалось прийти к согласию — статья 442 Уголовно-процессуального кодекса (в нынешней редакции), где написано, что «установленные международными органами в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики нарушения прав и свобод человека при рассмотрении судом КР уголовного дела являются новыми обстоятельствами для возобновления производства по делу».

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«То есть они учитываются. Например, гражданин, который считает, что его права нарушены, обращается в Комитет ООН по правам человека. И это решение должно быть рассмотрено как новое или вновь открывшееся обстоятельство в рамках рассмотрения дела нашей национальной судебной системой. Это защита его конституционных прав. Но правительство предложило исключить эту норму. Это большой удар по имиджу государства, потому речь идет о международных договорах, где Кыргызстан является участником», — сказала она.

Наталья Никитенко добавила, что кабмин предложение аргументировал приведением в соответствие с Конституцией. «Но они лукавят. В ней указано, что не должно быть какого-то пробела или вакуума в данном вопросе. Она никак не запрещает реагировать на нормы международных институтов, членами которых является КР. И противоречий с Конституцией в этом вопросе нет», — отметила она.

Глава комитета предложила провести голосование по данному вопросу отдельно. В итоге большинство депутатов поддержали предложение правительства, а также приняли поправки во втором чтении.

Ранее правозащитники отмечали, что кабмин инициировал опасные поправки в действующее уголовно-процессуальное законодательство, указывая, что они содержат ряд подводных камней. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/156600/
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