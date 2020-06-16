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Общество

Правозащитники назвали поправки в уголовное законодательство опасными. Почему?

Юристы Коалиции против пыток считают, что кабмин инициировал опасные поправки в действующее уголовно-процессуальное законодательство, отмечая, что они содержат ряд подводных камней. 

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«Проектом закона предлагается исключить норму о пересмотре приговора в случае признания нарушений прав человека международными органами. Мы считаем, что это будет препятствовать гражданам обращаться в национальные суды по новым обстоятельствам, если их права были нарушены и это было установлено международными органами. Другой нормой предлагается практически обмен свободы на погашение ущерба по правонарушениям экономического характера. Причем вне зависимости от наличия доказательств или признания вины. Таким образом, правительство не скрывает, что использует арест не для обеспечения строго правовых задач, а для других незаконных целей», — уточняют они.

В организации добавили: к категории сомнительных поправок относится также норма о том, что заявления о фальсификации и других грубых нарушениях закона следователем, прокурором или судьей не регистрируются в ЕРПП без полного предоставления доказательств.

«Предлагаемые изменения демонстрируют системные проблемы надзирающих органов и органов расследования, когда у человека по большому счету нет защиты от произвола милиции. А правосудие  сохраняется лишь условно, о чем свидетельствует низкий процент оправдательных приговоров против обвинительных вердиктов судов», — подчеркнули в Коалиции против пыток.

Кроме того, вносится также изменение, позволяющее в ходе следствия прослушивать телефонные разговоры не только подозреваемых, но и свидетелей. 

Правозащитники просят депутатов внимательно изучить предложенный правительством пакет изменений и вернуть на доработку в режиме второго чтения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156114/
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