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Власть

Убийство Саймаити. Мирлан Жеенчороев вышел из состава комиссии

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев вышел из состава комиссии по расследованию обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом он заявил на заседании парламента.

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Он пояснил, что добровольно выходит из комиссии.

«Считаю, что депутатская комиссия может не достигнуть тех результатов, для которых она создавалась», — сказал Мирлан Жеенчороев, комментируя 24.kg свой поступок.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156351/
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