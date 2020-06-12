Депутат назвала Минтранс самым слабым ведомством страны

Министерство транспорта и дорог стоит на первом месте по уровню коррумпированности. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» заявила ее лидер Айсулуу Мамашова.
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По ее словам, Минтранс является самым слабым ведомством на сегодня — задерживаются сотрудники, сотням рабочих не выплачены деньги.
«Минтранс занимает первое место по коррумпированности. Тут и скандалы, и долги, и судебные тяжбы. Посмотришь на работу, и тут вы занимаете первое место по плохому выполнению задач. Честно говоря, самое слабое ведомство — Минтранс», — сказала Айсулуу Мамашова.
Замглавы ведомства Бакыт Бердалиев заявил, что министерство ведет работу по противодействию коррупции.