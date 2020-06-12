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Власть

Депутат раскритиковал Минтранс за затягивание строительства дорог

Сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» депутат Бахадыр Сулейманов раскриктиковал Минтранс за затягивание строительства дорог.

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По его словам, проблема дорог стоит остро, некоторые большие проекты, такие как Маданият — Джалал-Абад, Бишкек — Кара-Балта, Балыкчи — Корумду, строятся очень долго.

«Новая трасса Маданият — Джалал-Абад захватывает земельные участки местных сельчан. Их должны были переселить. Деньги были выделены, но до сих пор этого не сделано», — сказал Бахадыр Сулейманов.

Он отметил, что Минтранс уже шестой год строит большие трассы и никак не может их закончить.

«Куда не посмотри, везде недостроенные дороги. Большие проекты длятся с 2014 года. Минтранс заключает невыгодные для страны договоры, но выгодные для самого ведомства. В других странах дороги строят днем и ночью, а у нас это делается днем, когда поток машин большой. При этом качество оставляет желать лучшего. Например, в селе Александровка после дождя все размыто, люди по колено в воде», — добавил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155794/
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