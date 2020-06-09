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Власть

Президент Кыргызстана одобрил поправки в бюджет 2020 года

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о внесении изменений в закон о республиканском бюджете Кыргызстана на 2020-й и прогнозе на 2021–2022 годы. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 21 мая 2020-го. Им утвержден республиканский бюджет Кыргызстана на 2020 год по доходам в сумме 135 миллиардов 346,8 миллиона сомов и расходам — 163 миллиарда 39 миллионов сомов. Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2020 год установлен в 27 миллиардов 692,2 миллиона сомов.

«Параметры республиканского бюджета на 2020 год пересмотрены с учетом текущего исполнения республиканского бюджета и изменения показателей социально-экономического развития Кыргызстана в связи с карантинными мерами, направленными на борьбу с коронавирусом. Закон вступает в силу со дня официального опубликования», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155400/
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