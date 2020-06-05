Расходы на парламент. Народ затягивает пояса, а Жогорку Кенеш живет безбедно

Вспышка коронавируса внесла свои коррективы в жизнь всего Кыргызстана. Из-за закрытия на карантин предприятий многим пришлось потуже затянуть пояса и начать экономить. Правда, парламента страны это не коснулось.

Бюджет республики показывает рекордный дефицит — более 11 миллиардов сомов. Минфин существенно сократил расходы казны, ведь экономика встала и поступлений в бюджет просто нет. Но вот на депутатах в Кыргызстане не экономят. Расходы на Жогорку Кенеш в период пандемии практически не менялись, а в некоторые месяцы только росли.

Кризис не повод для экономии

Если взять общие расходы, то получается, что за последние 10 лет на содержание парламента потратили 6 миллиардов 899,7 миллиона сомов.

Самые большие расходы были в 2013-м — 805,7 миллиона сомов. А вот самые маленькие будут в этом году из-за сокращения — 713,4 миллиона сомов.

Даже необходимость существенно сокращать расходы из-за возникшего кризиса не заставила чиновников уменьшить кратно траты на парламент. Изначально предусматривалось, что в 2020 году расходы на Жогорку Кенеш составят 786 миллионов 617,6 тысячи сомов. Это было на 9 миллионов 747,4 тысячи больше, чем в прошлом году.

Во время секвестирования расходы на парламент урезали, но не сильно.

Они сократились всего на 73 миллиона 202,9 тысячи сомов. При этом средства специальных счетов даже после сокращения расходов остались без изменений. По своему усмотрению депутаты смогут потратить 6 миллионов 389,4 тысячи сомов. Получается, что каждый месяц депутаты могут тратить более полумиллиона сомов.

И уже на следующий год ожидается, что расходы составят 787 миллионов 277,5 тысячи сомов. Это на 73 миллиона 862,8 тысячи сомов больше, чем в этом году. По сравнению с 2019-м траты тоже вырастут — на 10 миллионов 134,3 тысячи сомов. Ситуация вполне закономерная. В выборные годы траты на парламент традиционно растут.

300 тысяч на депутата

За пять месяцев 2020 года расходы на содержание Жогорку Кенеша составили 223 миллиона 398,2 тысячи сомов. Получается, что с начала года на каждого парламентария потратили 1 миллион 861,65 тысячи сомов.

Конечно, не все траты идут только на самих депутатов. Кроме них в Жогорку Кенеше работает и аппарат. Но именно сотрудники обеспечивают комфортную работу нардепов. Следовательно, траты на аппарат тоже можно считать расходами на содержание депутатов.

За пять месяцев 2020 года на зарплаты депутатов и сотрудников Жогорку Кенеша потратили 152 миллиона 702,6 тысячи сомов.

Еще 39 миллионов 618,4 тысячи сомов ушло на «использование товаров и услуг». Кроме того, 9 миллионов 98 тысяч сомов ушло на различные прочие расходы и 4 миллиона 392 тысячи сомов потратили из резервного фонда торага Жогорку Кенеша.

В апреле, когда вся страна сидела на карантине, на Жогорку Кенеш израсходовали 38 миллионов 850,7 тысячи сомов. В том числе 23 миллиона 613,1 тысячи сомов ушло на зарплату депутатам Жогорку Кенеша и сотрудникам аппарата парламента.

Получается, в месяц на содержание одного депутата парламента ушло 323 тысячи 755,8 тысячи сомов.

В мае расходы оказались даже больше — 39 миллионов 610,4 тысячи сомов. А ведь с 1 по 5 мая в республике были официальные выходные, 9 и 25 мая также были нерабочими днями. А полное возобновление работы объектов в Бишкеке состоялось только после 25 мая. В итоге траты на одного депутата составили 330 тысяч 86,7 тысячи сомов.

Когда вреда больше, чем пользы

Такие траты на Жогорку Кенеш были бы вполне оправданы и логичны, если бы парламент занимался полезными для общества делами. Однако изучение законотворческой деятельности депутатов за период карантина говорит об обратном.

Именно на период вынужденной самоизоляции большинства кыргызстанцев пришлись самые нелепые, если не сказать вредоносные депутатские инициативы.

Да, были, конечно, приняты стоящие законопроекты. Например, о поддержке медиков. Кроме того, приняли чрезвычайный бюджет и ряд поправок в Налоговый кодекс, в частности о каникулах по платежам для бизнесменов.

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Но скандальных инициатив было столько, что впору сомневаться в полезности работы парламента. Чего только стоят законопроекты о манипулировании информацией, об увеличении полномочий Центризбиркома, а статусе депутатов, закрытии обменок.

К тому же в разгар вспышки коронавируса депутаты вызывали в стены Жогорку Кенеша премьер-министра и чуть ли не весь состав правительства. Народные избранники часами вопрошали кабмин о борьбе с коронавирусом, поиске денег на покрытие дефицита бюджета, поддержке бизнеса. Забывали при этом только об одном, что ситуация в стране чрезвычайная и гораздо полезнее правительству заниматься работой, чем просиживать дни напролет на заседаниях парламента.

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Но депутаты об этом традиционно думают в последнюю очередь. Гораздо важнее лично высказать свое недовольство премьер-министру, которого они же единогласно поддержали два года назад. А заодно и показать, что не зря бюджет страны тратит такие средства на содержание депутатов.