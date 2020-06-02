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Экономика

Дефицит бюджета Кыргызстана достиг 11,2 миллиарда сомов

По итогам четырех месяцев дефицит республиканского бюджета составил 11,2 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов Кыргызстана.

В январе — апреле доходы государственного бюджета составили 38 миллиардов 511,6 миллиона сомов. В том числе в республиканский поступило 33 миллиарда 173,8 миллиона, в местные — 6 миллиардов 123,3 миллиона.

За четыре месяца всего израсходовали 49 миллиардов 52,3 миллиона сомов. Из республиканского — 44 миллиарда 396,3 миллиона, из местных — 5 миллиардов 441,7 миллиона.

«В итоге дефицит республиканского бюджета достиг 11 миллиардов 222,4 миллиона сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/154546/
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