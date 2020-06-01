Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна выявлен коронавирус. Об этом он сам сообщил во время прямого эфира в сети Facebook, передает РБК.

В видеообращении, которое глава правительства опубликовал на странице в социальной сети, Пашинян рассказал, что, хотя у него не было никаких симптомов болезни, он все равно решил сдать тест на коронавирус. «Выяснилось, что мой тест положительный», — сообщил он.

Пашинян добавил, что заболели также и члены его семьи. Он предположил, что мог заразиться во время переговоров.

«Официант, который расставлял стаканы на столе, делал это без перчаток. Я сделал ему замечание и попросил, чтобы стакан заменили, но, допускаю, что официант и раньше так поступал. Через некоторое время у него также был подтвержден коронавирус», — заявил глава правительства Армении.

Армянский премьер отметил, что температура у него нормальная. По его словам, он продолжит работать из дома, находясь в самоизоляции.

По данным Минздрава Армении, по состоянию на утро 31 мая в стране было зафиксировано 9 тысяч 282 случая заражения коронавирусом. При этом 3 тысячи 386 человек выздоровели, 131 умер.

Отметим, ранее коронавирусом переболел и премьер-министр России Михаил Мишустин.