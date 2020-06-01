14:26
USD 73.77
EUR 82.01
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна выявлен коронавирус. Об этом он сам сообщил во время прямого эфира в сети Facebook, передает РБК.

В видеообращении, которое глава правительства опубликовал на странице в социальной сети, Пашинян рассказал, что, хотя у него не было никаких симптомов болезни, он все равно решил сдать тест на коронавирус. «Выяснилось, что мой тест положительный», — сообщил он.

Пашинян добавил, что заболели также и члены его семьи. Он предположил, что мог заразиться во время переговоров.

«Официант, который расставлял стаканы на столе, делал это без перчаток. Я сделал ему замечание и попросил, чтобы стакан заменили, но, допускаю, что официант и раньше так поступал. Через некоторое время у него также был подтвержден коронавирус», — заявил глава правительства Армении.

Армянский премьер отметил, что температура у него нормальная. По его словам, он продолжит работать из дома, находясь в самоизоляции.

По данным Минздрава Армении, по состоянию на утро 31 мая в стране было зафиксировано 9 тысяч 282 случая заражения коронавирусом. При этом 3 тысячи 386 человек выздоровели, 131 умер.

Отметим, ранее коронавирусом переболел и премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154394/
просмотров: 628
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарынской областной больнице устанавливают палатки для фильтрации пациентов
Подготовка к выборам? Медиков заставляют проводить перепись населения
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,1 миллиона человек
В Бишкек из Индии вернулись 16 кыргызстанцев
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане коронавирусом за сутки заразились 69 человек. Всего — 1 817
В Кыргызстане от коронавируса вылечили еще 11 человек
В Бишкек из Новосибирска вернулись 177 кыргызстанцев
В России разработали вакцину против COVID-19
Митинг у турецко-кыргызской больницы. Бишкекчане против обсервации в ней
Популярные новости
Надо забыть дрязги и&nbsp;сплетни. Алмазбек Атамбаев написал письмо из&nbsp;камеры СИЗО Надо забыть дрязги и сплетни. Алмазбек Атамбаев написал письмо из камеры СИЗО
Депутат Садык Шер-Нияз скрыл, что у&nbsp;него турбизнес, обменки и&nbsp;горнолыжные базы Депутат Садык Шер-Нияз скрыл, что у него турбизнес, обменки и горнолыжные базы
Депутат считает, что правительство делает вид, что борется с&nbsp;коронавирусом Депутат считает, что правительство делает вид, что борется с коронавирусом
Глава СЭЗ &laquo;Бишкек&raquo; не&nbsp;считает нарушением принятие на&nbsp;работу своего брата Глава СЭЗ «Бишкек» не считает нарушением принятие на работу своего брата
Бизнес
Компания MegaCom поздравила детей с&nbsp;1&nbsp;июня Компания MegaCom поздравила детей с 1 июня
Студенческая жизнь в&nbsp;INAI.kg Студенческая жизнь в INAI.kg
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
Как понять, что у&nbsp;вас дефицит витамина&nbsp;D? Как понять, что у вас дефицит витамина D?
1 июня, понедельник
14:05
Аскар Сыдыков: Бизнесу нужны более быстрые и ощутимые меры поддержки Аскар Сыдыков: Бизнесу нужны более быстрые и ощутимые м...
13:56
В ДТП на трассе Бишкек — Торугарт погиб один человек, еще четверо пострадали
13:50
В Бишкеке в канале утонул 18-летний парень
13:35
Инцидент на границе. Виновных привлекут к ответственности
13:27
Премьер-министр Армении заразился коронавирусом