Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что о болезни главы российского правительства стало известно на онлайн-встрече с Владимиром Путиным.

«Стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал Михаил Мишустин.

Исполнять обязанности главы правительства РФ будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.