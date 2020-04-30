00:11
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что о болезни главы российского правительства стало известно на онлайн-встрече с Владимиром Путиным.

«Стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал Михаил Мишустин.

Исполнять обязанности главы правительства РФ будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151578/
просмотров: 723
Версия для печати
Материалы по теме
Не расслабляемся! Ученые спрогнозировали ежегодное возвращение коронавируса
На горячую линию по самодиагностике коронавируса поступило 4 тысячи 120 звонков
За нарушение домашнего карантина к ответственности привлекли 36 человек
ВОЗ передала Кыргызстану средства индивидуальной защиты для медиков
Длинные майские выходные. В Минтруда рассказали, кто будет отдыхать
Первые случаи коронавируса официально подтверждены в Таджикистане
Депутат: Такими темпами предложат не антикризисный, а план похорон экономики
Взять на себя выплаты по госипотеке за три месяца предложил государству депутат
Медики, отправленные на юг, вынуждены возвращаться домой за свой счет
Депутат обвинил в заражении медиков главу кабмина и министра финансов
Популярные новости
Детские сады и&nbsp;школы начнут работу только после снятия режимов&nbsp;ЧП и&nbsp;ЧС Детские сады и школы начнут работу только после снятия режимов ЧП и ЧС
Кыргызстан не&nbsp;достиг пика заболеваемости коронавирусом Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом
Депутаты призвали Ирину Карамушкину не&nbsp;разжигать межрелигиозную рознь Депутаты призвали Ирину Карамушкину не разжигать межрелигиозную рознь
Парламент рассмотрит вопрос о&nbsp;режиме чрезвычайного положения 30&nbsp;апреля Парламент рассмотрит вопрос о режиме чрезвычайного положения 30 апреля
Бизнес
Тромбопол&nbsp;&mdash; профилактика сосудистых катастроф Тромбопол — профилактика сосудистых катастроф
KICB направит на&nbsp;мероприятия по&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом более 3,5 миллиона сомов KICB направит на мероприятия по борьбе с коронавирусом более 3,5 миллиона сомов
Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца
Гюльшат Асылбаева: Обменные бюро могут преобразоваться в&nbsp;другие формы Гюльшат Асылбаева: Обменные бюро могут преобразоваться в другие формы
30 апреля, четверг
23:42
Не расслабляемся! Ученые спрогнозировали ежегодное возвращение коронавируса Не расслабляемся! Ученые спрогнозировали ежегодное возв...
23:36
В Бишкеке водитель на Lexus на скорости врезался в дерево
23:24
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом
23:03
На горячую линию по самодиагностике коронавируса поступило 4 тысячи 120 звонков
22:43
Жители села Манас жалуются на частые отключения электричества