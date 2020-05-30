10-летний мораторий на охоту не прошел. Депутаты предлагают четыре года

Четверо депутатов — Экмат Байбакпаев, Абдывахап Нурбаев, Эмиль Токтошев и Дастан Бекешев предлагают проект закона «О временном запрете на охоту на некоторые виды животных».

По мнению авторов, мораторий следует установить с 2022 до 2026 года на всей территории республики. В этот период будет запрещена охота на архаров, козерогов, маралов и кабанов.

Нарушители моратория будут привлечены к уголовной ответственности.

Уточняется, что принятие этого документа вызовет необходимость во внесении изменений в два постановления правительства: «Об утверждении ставок платы и Порядка взимания и использования платы за специальное пользование объектами животного мира в Кыргызской Республике» и «Правила охоты на территории Кыргызской Республики».

Кроме того, реализация депутатской инициативы, возможно, потребует и финансовых затрат, в том числе на увеличение штатной численности государственных егерей, необходимых на замещение выбывающих частных.

Необходимо 40 миллионов сомов ежегодно.

«Но, по оценке независимых экологов, это незначительная сумма по сравнению с прогнозами затрат, необходимых на восстановление популяции копытных животных», – ссылаются авторы предложения о моратории.

Разработчики считают, что эти финансы можно компенсировать за счет донорских средств, предусмотренных для поддержки и охраны окружающей среды.

Отметим, Экмат Байбакпаев предлагал уже ввести запрет на охоту сроком на 10 лет. Но его не поддержали коллеги.