Жогорку Кенеш не поддержал введение моратория на охоту на редких животных

Парламент Кыргызстана не поддержал введение 10-летнего запрета на охоту на некоторые виды животных.
Таким образом, отстрел горного барана — архара, горного козла — козерога и благородного оленя — марала в республике по-прежнему разрешен.
В 2018 году за незаконную охоту взыскали штрафов на 183,6 тысячи сомов по 99 делам и предъявили исков на 611,4 тысячи по 96 делам.
В Кыргызстане предпринимательством в сфере охоты и охотничьей хозяйственной деятельностью занимаются 52 юридических лица — 42 частные охотничьи фирмы, 9 общественных и 1 государственное учреждение (департамент рационального использования природных ресурсов).