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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Депутат потребовал ускорить проведение операции раненному на границе военному

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов потребовал от правительства ускорить решение вопроса о проведении операции раненного во время конфликта пограничника.

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По словам парламентария, к нему обращаются родственники военнослужащего с просьбой о помощи.

«Депутаты постоянно поднимают вопросы границ, но правительство не реагирует. Почему такое происходит? Почему правительство не обращает внимания на эти вопросы? Три человека получили ранения во время конфликта на границе, у одного тяжелое состояние. Он был ранен, защищая родину. Прошу быстрее решить вопрос по проведению операции в Москве. Почему вы на другое находите деньги, а на укрепление границ нет?!» — возмутился Тазабек Икрамов.

Депутат Марлен Маматалиев также отметил, что приграничные вопросы сейчас остро стоят на повестке дня.

«Сколько дней прошло с последнего конфликта, а правительство до сих пор не дает разъяснений. Возмущение среди населения растет. Есть недопонимание, почему на место аким не приезжает. Необходимо обратить внимание на пограничников, в частности, на увеличение зарплаты спецназу Погранслужбы в Баткене. Тем более что премьер-министр обещал повысить им оклад», — сказал Марлен Маматалиев.

Напомним, 8 мая военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь по кыргызстанским пограничникам. Трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. Двое уже выписаны из больницы.

В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154029/
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