Кампанию нужно объявить заново. Депутат предлагает отменить местные выборы

Депутат парламента Мирлан Жеенчороев заявил 24.kg, что местные выборы, которые должны были пройти 12 апреля, но были перенесены из-за пандемии коронавируса, следует объявить заново.

По его словам, ни в коем случае нельзя перезапускать кампанию с того этапа, на котором она была приостановлена.

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«К тому же, после отмены ЧП сохранится режим ЧС. То есть по закону нельзя выборы объявлять. Я считаю, что местные выборы надо провести в один день с парламентскими — 4 октября. Но регистрацию партий, составление списков избирателей, определение границ участков — всем этим нужно заниматься вновь. Многие партии, и тому есть подтверждение в социальных сетях, в СМИ, невзирая на неоднократные предупреждения ЦИК, грубо нарушали избирательное законодательство. Занимались агитацией в период ЧП, развозили продукты от своего имени нуждающимся. Это уже подкуп. Их нужно либо снимать с гонки и привлекать к ответственности, либо проводить новую регистрацию», — отметил Мирлан Жеенчороев.

Он добавил, что будет требовать объявления новой кампании. «Иначе легитимность местных кенешей, куда придут такие партии, может быть подвергнута сомнению. Впрочем, как и итоги голосования», — подчеркнул нардеп.

Ранее депутат Дастан Бекешев предлагал после снятия режима ЧП отменить местные выборы и провести их весной 2021 года вместе с парламентскими. Он считает, что люди сейчас не смогут сделать ответственный и осознанный выбор.

«Особенно на местах, где зарегистрированные ранее политические организации, как участницы выборов, продолжают развозить продукты нуждающимся, дезинфекцию проводят. Это все неправильно и повлияет на волеизъявление народа», — сказал парламентарий.

Напомним, что 12 апреля выборы должны были пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу и Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в кампании подали заявки 22 политические партии.