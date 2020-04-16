17:08
USD 79.69
EUR 87.12
RUB 1.08
Власть

Депутаты парламента хотят закрыть все обменки: провоцируют повышение курса валют

Депутаты Жогорку Кенеша Гюльшат Асылбаева, Алиярбек Абжалиев, Салайдин Айдаров, Искендер Гайпкулов, Пархат Тулендыбаев, Айнура Осмонова, Экмат Байбакпаев выступают за закрытие в Кыргызстане всех обменных бюро валют. Соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение.

Инициаторы поправок в закон напоминают, что в 2014 году Нацбанк провел 1 тысячу 215 проверок обменок, в ходе которых были выявлены нарушения законодательства: отсутствие идентификации клиентов и сокрытие реальных объемов проводимых операций.

Группа парламентариев отмечает, что в марте этого года обменные бюро, воспользовавшись неопределенностью и нервозностью, выставили на вторичном рынке необоснованный обменный курс доллара, чем спровоцировали искусственное повышение спроса на иностранную валюту.

«Этот случай, а также необходимость пресекать факты необоснованно низкого/высокого курса иностранной валюты и усилить меры по защите прав потребителей предопределяют необходимость не просто более жесткого контроля участников данного рынка, но и прекращения деятельности обменных бюро, исключения из списка лицензируемых и регулируемых субъектов Национального банка», — говорится в справке-обосновании.

Депутаты также считают, что ажиотаж на рынке наличной иностранной валюты, создаваемый и подогреваемый обменками, формирует у населения и бизнес-структур «искусственные девальвационные ожидания». По их мнению, как следствие, активизируется перевод активов из национальной валюты в иностранную. Это в свою очередь приводит к еще большему давлению на обменный курс, ускорению темпов обесценивания сома и росту импортируемой инфляции.

Напомним, за последние сутки доллар в Кыргызстане подорожал еще на 30-50 тыйынов и превысил отметку в 80 сомов. В конце марта курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию
Ссылка: https://24.kg/vlast/150314/
просмотров: 936
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 апреля
Доллар в Кыргызстане снова достиг отметки в 80 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 апреля
Пандемия коронавируса. Что ждет экономику Кыргызстана
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 апреля
За два дня доллар в Кыргызстане подешевел на 2 сома
Популярные новости
Президент выслушал мнение спикера, депутатов и&nbsp;премьера о&nbsp;продлении режима&nbsp;ЧП Президент выслушал мнение спикера, депутатов и премьера о продлении режима ЧП
Режим ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане хотят продлить до&nbsp;30&nbsp;апреля Режим ЧС в Кыргызстане хотят продлить до 30 апреля
Сооронбай Жээнбеков рассказал, почему согласился на&nbsp;продление режима&nbsp;ЧП Сооронбай Жээнбеков рассказал, почему согласился на продление режима ЧП
Режим чрезвычайного положения продлен до&nbsp;30&nbsp;апреля. Президент подписал указ Режим чрезвычайного положения продлен до 30 апреля. Президент подписал указ
Бизнес
Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи
О! открыл БЕСПЛАТНЫЙ доступ на&nbsp;&laquo;ЯКласс&raquo; для всех учеников, учителей и&nbsp;студентов О! открыл БЕСПЛАТНЫЙ доступ на «ЯКласс» для всех учеников, учителей и студентов
Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в&nbsp;современных реалиях Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в современных реалиях
Наш организм&nbsp;&mdash; наша крепость: как повысить иммунитет с&nbsp;помощью питания Наш организм — наша крепость: как повысить иммунитет с помощью питания
16 апреля, четверг
17:05
Богослужение на Пасху-2020 для православных Кыргызстана пройдет в режиме онлайн Богослужение на Пасху-2020 для православных Кыргызстана...
16:55
Главврач инфекционки объяснил, почему медсестер больницы оставили без зарплаты
16:50
В Кыргызстане 170 тысяч 16 нуждающихся семей получили помощь от государства
16:41
Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи
16:35
В инфекционной больнице лечится 96 больных коронавирусом, из них 39 медиков