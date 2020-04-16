Депутаты парламента хотят закрыть все обменки: провоцируют повышение курса валют

Инициаторы поправок в закон напоминают, что в 2014 году Нацбанк провел 1 тысячу 215 проверок обменок, в ходе которых были выявлены нарушения законодательства: отсутствие идентификации клиентов и сокрытие реальных объемов проводимых операций.

Депутаты Жогорку Кенеша Гюльшат Асылбаева, Алиярбек Абжалиев, Салайдин Айдаров, Искендер Гайпкулов, Пархат Тулендыбаев, Айнура Осмонова, Экмат Байбакпаев выступают за закрытие в Кыргызстане всех обменных бюро валют. Соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение.

Группа парламентариев отмечает, что в марте этого года обменные бюро, воспользовавшись неопределенностью и нервозностью, выставили на вторичном рынке необоснованный обменный курс доллара, чем спровоцировали искусственное повышение спроса на иностранную валюту.

«Этот случай, а также необходимость пресекать факты необоснованно низкого/высокого курса иностранной валюты и усилить меры по защите прав потребителей предопределяют необходимость не просто более жесткого контроля участников данного рынка, но и прекращения деятельности обменных бюро, исключения из списка лицензируемых и регулируемых субъектов Национального банка», — говорится в справке-обосновании.

Депутаты также считают, что ажиотаж на рынке наличной иностранной валюты, создаваемый и подогреваемый обменками, формирует у населения и бизнес-структур «искусственные девальвационные ожидания». По их мнению, как следствие, активизируется перевод активов из национальной валюты в иностранную. Это в свою очередь приводит к еще большему давлению на обменный курс, ускорению темпов обесценивания сома и росту импортируемой инфляции.

Напомним, за последние сутки доллар в Кыргызстане подорожал еще на 30-50 тыйынов и превысил отметку в 80 сомов. В конце марта курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию.