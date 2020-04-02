Рост курса доллара. Нацбанк вышел на валютный рынок с интервенцией

Растущий доллар вынудил Национальный банк Кыргызстана выйти на валютный рынок с интервенцией. Об этом сообщил официальный сайт НБ КР.

Отмечается, что всего продали $10 миллионов с расчетами на дату сделки и $4,2 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Отметим, что это восьмая интервенция по продаже долларов с начала года. Всего на рынке реализовали $210,4 миллиона.

Колебания курса доллара начались 19 марта. На сегодня он почти достиг значения 85 сомов. При этом Нацбанк считает ситуацию на валютном рынке относительно стабильной.