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Власть

Вместо Осмонбека Артыкбаева в парламент придет соратник бывшего президента

Стало известно, кто придет в парламент вместо депутата Осмонбека Артыкбаева.

23 марта Бишкекский горсуд огласил приговор по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ, частично поддержав решение первой инстанции.

Бывший глава Министерства энергетики Осмонбек Артыкбаев по приговору суда должен выплатить штраф.

«По закону он считается осужденным и, соответственно, лишается депутатского мандата. Следующей по списку вместо него должна прийти женщина, но ввиду вступления в силу нового закона о гендерной квоте вакантный мандат достанется мужчине», — пояснила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Место Осмонбека Артыкбаева займет соратник бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева Дуйшен Ирсалиев. В 2014 году он работал заместителем руководителя аппарата главы государства, был главой Фонда по управлению госимуществом до 2015-го. А с 2016 года возглавляет СЭЗ «Бишкек».
Ссылка: https://24.kg/vlast/149242/
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