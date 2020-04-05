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Общество

Вместо Аиды Исмаиловой в ЖК придет Айгерим Бейшембаева. В ЦИК объяснили почему

Член ЦИК Гульнара Джурабаева пояснила 24.kg, почему место экс-нардепа Аиды Исмаиловой, которая стала вице-премьер-министром, не может занять мужчина.

Ранее, напомним, сообщалось, что вакантный мандат получит следующий по списку 54-летний бизнесмен Аккулу Бердиев.

«Согласно закону, в случае досрочного прекращения полномочий депутата его мандат передается следующему зарегистрированному претенденту. Но если ушел из депутатов мужчина, то вместо него приходит мужчина, а если женщина — соответственно, следующая по списку кандидатка идет. Это положение вступило в силу с 1 января 2020 года», — сказала Гульнара Джурабаева.

Отметим, что те претенденты, которые должны были занять освободившееся кресло, ранее были исключены из партии на основании собственного заявления. А ближайшая по списку — 30-летняя Айгерим Бейшембаева. Она значится в списке под номером 103.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149193/
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