Дело энергетиков. Горсуд Бишкека оставил приговор Сапару Исакову без изменения

Бишкекский городской суд вынес приговор фигурантам уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ.

Решение первой инстанции изменено. Бывшему главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву снизили срок наказания с 15 до 14 лет.

Бывшему премьер-министру Сапару Исакову оставили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Решение Свердловского районного суда оставлено в силе и в отношении остальных фигурантов дела.

Жанторо Сатыбалдиева приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.