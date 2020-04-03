Под шумок. Зачем Курманкул Зулушев, нарушив процедуры, решил менять Конституцию

1 апреля на сайте Жогорку Кенеша в разделе «Общественное обсуждение» появился законопроект депутата Курманкула Зулушева о назначении референдума по изменению формы правления.

Автор заявил журналистам, что это его собственная инициатива. На напоминание, что предлагать поправки в Конституцию во время режима чрезвычайного положения нельзя, нардеп пояснил — он отправил документ в аппарат Жогорку Кенеша еще 19 марта.

А на вопрос, зачем, когда в мире пандемия коронавируса, Кыргызстан на грани неминуемого экономического кризиса (выпадения из госбюджета до конца 2020 года по прогнозу Минфина составят 28 миллиардов сомов), перекраивать Основной закон, член фракции «Республика — Ата Журт» ответить не смог.

Не смущает инициатора и то, что на такое масштабное мероприятие потребуется как минимум полмиллиарда сомов.

Плавали, знаем

Последний референдум в Кыргызстане по внесению изменений в Основной закон проходил 11 декабря 2016-го.

Всего за годы независимости в республике провели восемь плебисцитов, и все касались внесения поправок в Конституцию.

Перекройка главного документа страны традиционно излюбленная манипуляция властей. В 2010 году Кыргызстан захлебнулся в крови. Несмотря на это, временное правительство решило провести референдум по изменению Конституции. В стране была установлена парламентская форма правления. Понимали ли кыргызстанцы, особенно на юге, где еще не пришли от шока после межэтнического конфликта, за что они голосуют?

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Тогда же, напомним, под шумок временщики протащили в президенты Розу Отунбаеву. Многие политологи назвали это «избрание» безальтернативного кандидата насмешкой над электоратом. Судьба кровавой Конституции-2010 известна. Не выдержав испытания мораторием на внесение поправок, она была изменена.

В 2016-м прошло очередное всенародное голосование по поправкам в Основной закон. Алмазбек Атамбаев решил расширить полномочия премьер-министра, превратив его фактически в руководителя страны, а президента — в декоративную персону, лишенную влияния. Эксперты утверждали: Атамбаев готовит себе отходные пути и после президентства рассчитывает на пост главы кабмина. Если бы не роковое стечение обстоятельств, то прогнозы аналитиков, скорее всего, оправдались бы. Но политика, как и история, не знает сослагательного наклонения, и вместо кресла премьера Атамбаев отправился на нары в СИЗО ГКНБ.

Надо отзывать

Вслед за Атамбаевым и его приближенными со сцены должна сойти и навязанная им Конституция. Таков закон политического жанра. И если бы не чрезвычайное положение, инициатива Курманкула Зулушева, вероятно, не вызвала бы такого ажиотажа.

Но на фоне пока неравной борьбы с коронавирусом, бесконечных просьб о помощи, приближающегося экономического коллапса, кратно увеличенного обедневшего населения законотворческая инициатива о назначении референдума выглядит началом большой политической игры с целью усилить президентскую власть.

Она также воспринимается общественностью как попытка отвлечь внимание от паники из-за стремительного распространения новой инфекции.

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев призвал Курманкула Зулушева отказаться от сомнительной затеи и отозвать документ.

«Инициатива с референдумом может сильно подорвать доверие народа к власти. Это очень опасно в нынешней ситуации. Как известно, существует несколько видов референдума, но именно консультативный у нас исключен из закона. Тем более результаты консультативного референдума являются необязательными. В таком случае стоит ли игра свеч. Я знаю автора проекта депутата парламента Курманкула Зулушева как хорошего юриста. Возможно, ему не хватает политического опыта. Надеюсь, он поймет свою ошибку и отзовет проект», — сказал Омурбек Текебаев.

С призывом отказаться от своей идеи к Курманкулу Зулушеву обратился его коллега Дастан Бекешев.

Экс-депутат Жогорку Кенеша, директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова и вовсе назвала эту инициативу преступной.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева высказала предположение, почему любителям бесконечной перекройки Конституции удобно назначать референдум по внесению изменений на ту же дату, когда проводятся выборы в парламент или местные кенеши.

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«Обычно на всенародное голосование по поправкам в Конституцию люди не ходят. А чтобы референдум состоялся, явка должна быть не менее 30 процентов. Поэтому и проводят в день выборов. Люди приходят на участки, голосуют за партии, ну и заодно, не задумываясь, ставят галочки и в бюллетене, который относится к плебисциту. В 2016-м, к примеру, там, где не проходили выборы местных депутатов, голосовать за поправки в Основной закон никто не пришел. Явка едва 20 процентов достигала. Много было и испорченных бюллетеней. Люди просто не понимают, за что они голосуют», — подчеркнула Гульнара Джурабаева.

Эксперты считают, что инициатива Курманкула Зулушева сейчас не найдет поддержки ни среди депутатов, ни среди чиновников, а тем более среди простых кыргызстанцев. Очевидно, отрицательное заключение вынесет по ней и Центризбирком.

Об основном аргументе против

Из-за эпидемии коронавируса под вопросом оказалась избирательная кампания в ЖК. Уже звучат предложения перенести выборы на весну 2021 года. А указ о назначении всенародного голосования, если оно планируется 4 октября, президент должен подписать не позднее 3 июля. Времени на подготовку и обсуждение практически не остается. Лишних 300-500 миллионов сомов в бюджете тоже нет. За прошедшие три месяца казна недополучила 2,5 миллиарда сомов налоговых и таможенных платежей. При таких исходных данных заставлять избирателей решать, какая форма правления — президентская или парламентская — нужна стране, бессмысленно, нелепо и опасно.

К тому же Курманкул Зулушев продемонстрировал электорату абсолютное незнание и непонимание уже действующих законов страны.

Экс-депутат ЖК, глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова сделала резонное напоминание. «Законопроект о порядке внесения поправок в Конституцию путем назначения референдума не может инициироваться одним единственным депутатом, поскольку это касается положений тех глав Конституции, которые затрагивают принцип распределения полномочий между ветвями власти.

Таким образом, инициатива должна быть внесена 2/3 от общего числа депутатов Жогорку Кенеша и должна вноситься вместе с пакетом постатейных изменений в Основной закон.

Если люди проголосуют, к примеру, за президентскую форму правления, надо параллельно вносить изменения в Конституцию, касающиеся полномочий главы государства и других институтов власти — парламента, правительства.

По логике вещей этот законопроект вообще не должен был выноситься на общественное обсуждение, потому что не выдержана процедура инициирования», — сказала она.