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Власть

Проведение референдума — моя личная инициатива, заявляет Курманкул Зулушев

Законопроект о референдуме был внесен до ведения режима ЧП. Об этом депутат Жогорку Кенеша Курманкул Зулушев сообщил радио «Азаттык».

По словам члена фракции «Республика — Ата Журт», предложение о проведении референдума его личная инициатива.

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«Это моя личная инициатива. Некоторые говорят, что я исполняю указание властей, но я никогда не исполняю ничьих указов. Я отправил законопроект в аппарат Жогорку Кенеша еще 19 марта, когда не было чрезвычайного положения. На сайт ЖК документ вывесили 1 апреля. Повторю, это мое депутатское мнение, какие предложения внесут президент, правительство и ЦИК, покажет время», — сказал Курманкул Зулушев.

Напомним, что на общественное обсуждение вынесен законопроект о назначении референдума, на котором предлагается гражданам проголосовать, при какой форме правления они хотят жить — парламентской или президентской. Документ размещен на сайте парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148943/
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