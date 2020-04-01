14:37
USD 82.20
EUR 90.25
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Пост вице-премьер-министра может занять депутат Аида Исмаилова

Пост вице-премьер-министра может занять депутат Аида Исмаилова. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше. 

По данным нардепов, пока это единственная кандидатура. Что касается потенциального претендента на должность министра здравоохранения, то кандидатуры пока неизвестны. 

Сегодня Сооронбай Жээнбеков подписал указы, согласно которым освобождены от должности вице-премьер-министра Алтынай Омурбекова и от должности министра здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Напомним, накануне на заседании Совета безопасности президент раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148781/
просмотров: 2251
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане выделен транспорт для перевозки врачей
Заложники карантина. Чем Кыргызстан пожертвует ради борьбы с коронавирусом
Минздрав может возглавить Сабиржан Абдыкеримов
Контактных лиц Минздраву помогают выявлять милиционеры и местные власти
В Кыргызстане для лечения больных с коронавирусом освободят места в больницах
В больницах Кыргызстана есть 551 аппарат искусственной вентиляции легких
Пандемия коронавируса. Из ЕАЭС запретят вывозить продукты
Кыргызстанцы за свой счет смогут проверить себя на коронавирус
Ограничения для СМИ в условиях режима ЧП. Комментарий пресс-секретаря премьера
В городе Ош тяжелобольной пациент с коронавирусом начал самостоятельно дышать
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и&nbsp;Минздрава Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава
Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О&nbsp;чем говорил Сооронбай Жээнбеков Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О чем говорил Сооронбай Жээнбеков
Коронавирус в&nbsp;КР. О&nbsp;халатности госорганов рассказал первый вице-премьер Коронавирус в КР. О халатности госорганов рассказал первый вице-премьер
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Чиновники не&nbsp;могут пересекать блокпосты без пропуска Режим ЧП в Бишкеке. Чиновники не могут пересекать блокпосты без пропуска
Бизнес
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; передал медработникам средства индивидуальной защиты Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты
Получите до&nbsp;30&nbsp;государственных справок в&nbsp;любое время суток с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска
Новейшие технологии в&nbsp;лучевой терапии: опыт лечения рака в&nbsp;ACIBADEM Новейшие технологии в лучевой терапии: опыт лечения рака в ACIBADEM
1 апреля, среда
14:23
В Кыргызстане выделен транспорт для перевозки врачей В Кыргызстане выделен транспорт для перевозки врачей
14:15
Исхак Пирматов: Правительство лоббирует интересы узкого круга бизнес-структур
14:01
Заложники карантина. Чем Кыргызстан пожертвует ради борьбы с коронавирусом
13:56
Минздрав может возглавить Сабиржан Абдыкеримов
13:43
Контактных лиц Минздраву помогают выявлять милиционеры и местные власти