Пост вице-премьер-министра может занять депутат Аида Исмаилова. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

По данным нардепов, пока это единственная кандидатура. Что касается потенциального претендента на должность министра здравоохранения, то кандидатуры пока неизвестны.

Сегодня Сооронбай Жээнбеков подписал указы, согласно которым освобождены от должности вице-премьер-министра Алтынай Омурбекова и от должности министра здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Напомним, накануне на заседании Совета безопасности президент раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава.