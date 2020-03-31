Депутат предлагает принимать законопроекты без общественного обсуждения

Депутат парламента Дастан Бекешев рассказал 24.kg, как ускорить принятие законопроектов.

По его словам, поскольку в стране, на отдельных ее территориях, действует режим чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса, принимать важные законопроекты можно в трех чтениях, обсудив их на палате. При этом общественное обсуждение исключается.

«Время дорого. Поправки мы должны принимать вне очереди, так мы сможем поддержать бизнес, утвердить бюджетные расходы. Напомню, что изменения в конституционные законы при чрезвычайном положении не рассматриваются», — сказал Дастан Бекешев.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.