Депутаты выступают за введение моратория на проверки малого и среднего бизнеса

Члены парламентского комитета по экономической и фискальной политике предлагают ввести мораторий сроком на один год на проверки деятельности малого и среднего бизнеса. Об этом заявлено сегодня на внеочередном заседании комитета.

Нардепы рассмотрели и одобрили проект постановления Жогорку Кенеша «О мерах по сокращению негативных социально-экономических последствий в связи с валютной инфляцией и распространением COVID-19».

Глава профильного комитета Салайдин Айдаров подчеркнул, что поступил ряд предложений от коллег.

Предлагается также разработать программу по сохранению банковской системы в период кризиса, запретить вывоз товаров первой необходимости и отдельных изделий медицинского назначения и лекарственных средств, согласно перечню, определяемому правительством, принять порядок реструктуризации кредитов в иностранной валюте, взятых гражданами КР и отечественными компаниями и сформировать государственный резервный фонд для борьбы с коронавирусом.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.