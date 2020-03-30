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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 50,96 миллиона сомов поступило на счет по борьбе с коронавирусом

На счет по борьбе с коронавирусом поступило 50 миллионов 969 тысяч сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, распределение денег будет открытым и прозрачным.

«Мы разработали сайт, где будет указано, от кого поступили деньги, какая сумма и на что потрачена. Создана комиссия по распределению средств. В нее вошли депутаты Жогорку Кенеша, специалисты соответствующих министерств, общественные деятели», — сказал Кубатбек Боронов.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148551/
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