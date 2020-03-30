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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство обещает все соцвыплаты произвести в срок

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил сегодня на брифинге, что все социальные выплаты будут произведены в срок.

По его словам, продолжится выплата «уй-булого комок» малоимущим семьям, даже тем, у кого истекли сроки документов для получения пособий, а также пособий, предназначенных для людей с инвалидностью, по безработице.

«Наряду с этим своевременно будет выплачиваться заработная плата персональным ассистентам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья, приемным родителям, временно воспитывающим детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, 25 категориям граждан, ежемесячно получающих денежные компенсации», — сказал Кубатбек Боронов.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. Трое находятся в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148516/
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