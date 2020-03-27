Коронавирус в Кыргызстане. Дастан Бекешев тоже выступает за перенос выборов

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выступил с инициативой созвать внеочередное заседание парламента. Он объяснил 24.kg зачем.

По словам народного избранника, в связи с пандемией коронавируса нардепы не должны отсиживаться в стороне, а срочно созвать сессию и принять ряд антикризисных мер.

Дастан Бекешев предлагает принять чрезвычайный бюджет, создать чрезвычайный комитет и перенести парламентские выборы с осени 2020 года на апрель 2021-го. Он считает, что их следует провести совместно с выборами в местные кенеши, которые должны были состояться 12 апреля.

«Мы обязаны понимать, что ситуация нескоро стабилизируется. Даже если больше не будет случаев коронавируса, госаппарату придется пойти на определенные сокращения и аккумулировать ресурсы в чрезвычайном бюджете, чтобы их направить на преодоление кризиса. Жогорку Кенеш в этом случае будет исполнять контрольные функции. Что касается переноса выборов, то это самый правильный шаг. У нас остается 91 день до начала избирательной кампании. Я не думаю, что за это время произойдет чудо и мы выберемся из этого коллапса», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что на проведение выборов в ЖК предусмотрено выделение из бюджета почти миллиарда сомов. Эти финансы следует перенаправить на другие острые нужды — поддержку здравоохранения и социальной сферы.

«Если мы перенесем выборы, то нас, членов шестого созыва, следует с октября лишить заработной платы. Это нормально. Мы не можем получать деньги, поскольку в условиях форс-мажора вынуждены продлить срок своих полномочий», — пояснил Дастан Бекешев.

Ранее с инициативой переноса выборов выступила другой депутат Наталья Никитенко.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.