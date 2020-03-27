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Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Парламентские выборы могут быть перенесены

Парламентские выборы могут быть перенесены. Об этом 24.kg сообщила депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко.

По ее словам, такая вероятность есть и она довольно высока.

«Мы все свидетели глобальных изменений в жизни целых стран и континентов в связи с пандемией коронавируса. Наша страна не стала исключением. В ряде регионов введен режим чрезвычайного положения, ограничиваются отдельные права граждан для защиты их самого важного права — права на жизнь и здоровье. Конечно, мы все ожидаем, что предпринятые меры позволят остановить распространение вируса в стране, вылечить заболевших. Но здесь прогнозы делать сложно, так как после острого периода должен быть и период восстановления, продолжения соблюдения мер гигиены, профилактики, недопущения новой вспышки. Этот период может продлиться на неопределенное время. Считаю, что выбора между политической конъюнктурой и здоровьем и жизнью людей быть не может», — отметила Наталья Никитенко.

В ЦИК пока не комментируют сценарий возможного переноса даты парламентских выборов. «Я пока не могу сказать, будет ли перенесена избирательная кампания», — сказала член комиссии Гульнара Джурабаева.

Ранее указом президента страны выборы в местные кенеши были приостановлены.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148170/
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