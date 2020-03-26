13:59
USD 79.74
EUR 86.37
RUB 1.03
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьеры Кыргызстана и Казахстана обсудили перевозку грузов при режиме ЧП

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел телефонный разговор с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что в ходе разговора обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса и меры, предпринимаемые сторонами по защите населения от COVID-19, а также основные направления дальнейшего сотрудничества.

В частности, Махуммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин обсудили вопросы обеспечения грузовых перевозок через кыргызско-казахстанскую государственную границу в условиях режима чрезвычайного положения, вновь подчеркнув важность создания условий для свободного перемещения товаров между странами.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Кыргызстан временно приостановил пропуск лиц и транспортных средств через кыргызско-казахстанскую, кыргызско-узбекскую и кыргызско-таджикскую госграницы в связи со вспышкой коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148083/
просмотров: 661
Версия для печати
Материалы по теме
Предприниматели смогут заезжать в Бишкек через девять постов
Среди нарушивших комендантский час есть иностранцы
Для вылета в РФ россиян просят обратиться в консульские отделы
Режим ЧП. В Бишкеке продезинфицированы все крупные рынки
Режим ЧП в Бишкеке. В столичной комендатуре произошли кадровые назначения
Кыргызстанцев в России просят временно воздержаться от попытки вернуться домой
Режим ЧП в Кыргызстане. В городе Ош перекрыли центральные улицы
Президент встретился с постоянным представителем МВФ Тиграном Погосяном
Жители Иссык-Куля не соблюдают режим ЧС. Милиция усилила контроль
Коронавирус в Кыргызстане. Для интенсивной терапии предусмотрено 215 коек
Популярные новости
Комендантский час: маршрутный лист заполняется от&nbsp;руки и&nbsp;о&nbsp;других правилах Комендантский час: маршрутный лист заполняется от руки и о других правилах
На&nbsp;территории Бишкека, Оша и&nbsp;Джалал-Абада вводится чрезвычайное положение На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада вводится чрезвычайное положение
Чрезвычайное положение в&nbsp;Кыргызстане. Какие ограничительные меры будут введены Чрезвычайное положение в Кыргызстане. Какие ограничительные меры будут введены
Чрезвычайное положение. Назначены коменданты Бишкека, Оша и&nbsp;Джалал-Абада Чрезвычайное положение. Назначены коменданты Бишкека, Оша и Джалал-Абада
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
&laquo;Яндекс.Такси&raquo;: мы&nbsp;отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта «Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
Beeline наращивает мощности сети: 50&nbsp;новых 4G-станций по&nbsp;стране Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране
Как пополнить баланс с&nbsp;помощью банковской карты не&nbsp;выходя из&nbsp;дома (пошагово) Как пополнить баланс с помощью банковской карты не выходя из дома (пошагово)
26 марта, четверг
13:57
Предприниматели смогут заезжать в Бишкек через девять постов Предприниматели смогут заезжать в Бишкек через девять п...
13:56
Среди нарушивших комендантский час есть иностранцы
13:48
Для вылета в РФ россиян просят обратиться в консульские отделы
13:21
Режим ЧП. В Бишкеке продезинфицированы все крупные рынки
13:18
В Баткене ощущалось землетрясение, эпицентр которого был в Таджикистане