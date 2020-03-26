Премьеры Кыргызстана и Казахстана обсудили перевозку грузов при режиме ЧП

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел телефонный разговор с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что в ходе разговора обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса и меры, предпринимаемые сторонами по защите населения от COVID-19, а также основные направления дальнейшего сотрудничества.

В частности, Махуммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин обсудили вопросы обеспечения грузовых перевозок через кыргызско-казахстанскую государственную границу в условиях режима чрезвычайного положения, вновь подчеркнув важность создания условий для свободного перемещения товаров между странами.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Кыргызстан временно приостановил пропуск лиц и транспортных средств через кыргызско-казахстанскую, кыргызско-узбекскую и кыргызско-таджикскую госграницы в связи со вспышкой коронавируса.