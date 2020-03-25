Кыргызстан временно закрыл границы с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном

Кыргызстан временно приостановил пропуск лиц и транспортных средств через кыргызско-казахстанскую, кыргызско-узбекскую и кыргызско-таджикскую госграницы в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Уточняется, что граждане Кыргызстана, которые находятся на территории этих стран, могут въехать обратно, а также граждане РК, РУз и РТ, находящиеся на территории Кыргызстана, могут выехать к себе.

«Грузоперевозки по всем направлениям разрешены. Граждане Кыргызстана обязаны пересекать государственную границу по общегражданским заграничным паспортам. Обстановка по всему периметру государственной границы стабильная», — сообщили в ГПС.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.