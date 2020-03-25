Ужесточить наказание за семейное насилие предлагает депутат

Депутат парламента Исхак Пирматов решил заступиться за жертв семейного насилия и предлагает ряд поправок в Уголовный кодекс и Кодекс о проступках. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По его словам, если женщина обороняется, пытаясь защититься от физического и психологического прессинга, привлекать ее к уголовной ответственности не нужно. Это деяние должно расцениваться как необходимая оборона.

Подозреваемых в совершении семейного насилия следует наказывать по всей строгости — сроком лишения свободы, а не штрафом.

«По данным органов милиции, процесс привлечения к ответственности за совершение семейного насилия усложнился по сравнению с действовавшим ранее порядком. Теперь пострадавшие должны пройти медицинскую экспертизу, участвовать в очной ставке и других процессуальных мероприятиях. Все это привело к потере быстроты реагирования на домашние преступления, что вызывает недовольство у всех сторон», — подчеркнул Исхак Пирматов.

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Нардеп считает, что милиция может начинать досудебное производство по делам о семейном насилии на основании сообщений, полученных из различных источников, в частности от соседей и родственников.

Исхак Пирматов предлагает внести норму, по которой виновный не освобождается от ответственности даже в случае примирения сторон.

Он также выступает за исключение такой формы наказания, как штраф.

«Случаи семейного насилия носят системный характер. Оно начинается с оскорблений и угроз, а заканчивается побоями и даже убийством. Поэтому в целях пресечения возможных в будущем таких фактов законопроектом предлагается добавить в соответствующие статьи Уголовного кодекса ответственность за причинение тяжкого и менее тяжкого вреда здоровью, причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подобные действия будут представлять собой тяжкие преступления, следовательно, правоохранительные органы и суды смогут применять в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. А прекращение уголовных дел с освобождением подозреваемых от ответственности не будет допускаться в силу тяжести преступлений», — отметил инициатор.

Напомним, что ранее аналогичные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс на общественное обсуждение вынесла депутат Айсулуу Мамашова. Свои предложения озвучило и МВД.